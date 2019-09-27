Лідер "Динамо" натякнув, що може покинути команду

Лідер "Динамо" угорець Тамаш Кадар натякнув, що може покинути київський клуб. Кадар заявив, що його чекає великий "стрибок" у кар'єрі.

Не так давно Тамаш уклав новий контракт з "Динамо", який буде чинним до 2023 року. Та угорець не планує залишатися у Києві до кінця кар'єри.

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Так. Нова угода розрахована до літа 2023 року. Я вже звик до Києва, заспокоївся, моє повсякденне життя безтурботне. Але це не означає, що я обов'язково проведу чотири роки, які залишилися, тут. Мені майже 30 років, я відчуваю, що мене чекає великий кар'єрний стрибок,

– цитує Кадара Nemzeti Sport.

Кадар є важливим та основним гравцем "Динамо". У новому сезоні угорець єдиний футболіст, який відіграв усі матчі за київський клуб без замін.

Трансферна ціна Кадара, за даними Transfermarkt, складає 4,5 мільйони євро.

За словами Кадара, він мав пропозицію від російського "Зеніту". Але сторони не домовилися. На думку Тамаша, переїзд у Росію був би хорошим кроком, оскільки там виступає більше сильних команд, аніж в Україні.