Лідер "Динамо" переніс операцію й не допоможе команді в грі з "Олександрією": фото

Один з лідерів київського "Динамо" словенський легіонер Беньямін Вербич не допоможе команді в найближчому матчі проти "Олександрії" в рамках 27-го туру чемпіонату України.

У матчі з "Шахтарем" словенець отримав пошкодження і був замінений на 74-й хвилині. А вже на матч з ФК "Львів" Вербич не потрапив в заявку.

Читайте також: Динамо – Олександрія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Згодом стало відомо, що Вербич відправився у Мюнхен (Німеччина) на обстеження.

У своєму Instagram легіонер "Динамо" повідомив, що успішно переніс операцію.

Втім, коли Вербич повернеться на футбольне поле – наразі не відомо. Таким чином, він стовідсотково пропустить домашній матч "біло-синіх" у чемпіонаті України проти "Олександрії".

У цьому матчі киянами також не допоможуть дискваліфіковані оборонці Томаш Кендзьора та Микита Бурда.

У поточному сезоні Вербич зіграв у 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі.

"Динамо" посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 7 очок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram