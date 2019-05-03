Лідер "Динамо" переніс операцію й не допоможе команді в грі з "Олександрією": фото
Один з лідерів київського "Динамо" словенський легіонер Беньямін Вербич не допоможе команді в найближчому матчі проти "Олександрії" в рамках 27-го туру чемпіонату України.
У матчі з "Шахтарем" словенець отримав пошкодження і був замінений на 74-й хвилині. А вже на матч з ФК "Львів" Вербич не потрапив в заявку.
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Згодом стало відомо, що Вербич відправився у Мюнхен (Німеччина) на обстеження.
У своєму Instagram легіонер "Динамо" повідомив, що успішно переніс операцію.
Втім, коли Вербич повернеться на футбольне поле – наразі не відомо. Таким чином, він стовідсотково пропустить домашній матч "біло-синіх" у чемпіонаті України проти "Олександрії".
У цьому матчі киянами також не допоможуть дискваліфіковані оборонці Томаш Кендзьора та Микита Бурда.
У поточному сезоні Вербич зіграв у 34 матчах у всіх турнірах, забивши 12 голів і зробив 4 результативні передачі.
"Динамо" посідає 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від "Шахтаря" складає 7 очок.
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