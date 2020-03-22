Лідер "Динамо" Циганков не сидить вдома під час карантину: гуляє з собакою засніженим Києвом
Попри карантин, який запровадили по всій Україні, деякі спортсмени таки знаходять час щоб погуляти. Серед них і лідер київського "Динамо" Віктор Циганков.
Футболіст киян найшов чудову нагоду, щоб прогулятися містом – після таки доволі безсніжної зими, таки випав сніг.
До слова Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео
Тож Циганков опублікував фотографію, де він гуляє з собакою засніженим Києвом.
Відзначимо "Динамо" продовжило карантин через режим надзвичайної ситуації в Києві через коронавірус
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