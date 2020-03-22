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Лідер "Динамо" Циганков не сидить вдома під час карантину: гуляє з собакою засніженим Києвом

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Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Попри карантин, який запровадили по всій Україні, деякі спортсмени таки знаходять час щоб погуляти. Серед них і лідер київського "Динамо" Віктор Циганков.

Футболіст киян найшов чудову нагоду, щоб прогулятися містом – після таки доволі безсніжної зими, таки випав сніг.

До слова Київ та низку областей України засипало снігом: фото, відео

Тож Циганков опублікував фотографію, де він гуляє з собакою засніженим Києвом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let it snow ️️ #unpredictable2020

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Відзначимо "Динамо" продовжило карантин через режим надзвичайної ситуації в Києві через коронавірус

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо
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