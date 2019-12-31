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Лідер "Шахтаря" кардинально змінив зовнішність у відпустці: фото

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Тайсон / ФК "Шахтар"

Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон радикально змінив зачіску під час зимової відпустки.

Тайсон вирішив кардинально змінити зовнішність і перефарбувався в блондина. Фотографії лідер "Шахтаря", який проводить відпустку в Бразилії, опублікував в Instagram.

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T7️⃣!.. #EuTeConheçoNegrÃo!..

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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