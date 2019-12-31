Лідер "Шахтаря" кардинально змінив зовнішність у відпустці: фото
Капітан донецького "Шахтаря" Тайсон радикально змінив зачіску під час зимової відпустки.
Тайсон вирішив кардинально змінити зовнішність і перефарбувався в блондина. Фотографії лідер "Шахтаря", який проводить відпустку в Бразилії, опублікував в Instagram.
Дивіться також: Як Тайсон допомагає бразильським біднякам у відпустці: фото
У поточному сезоні Тайсон провів за "Шахтар" 20 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі