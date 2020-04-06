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Лідер "Шахтаря" про суперництво з "Динамо": Зараз ми одне ціле

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Андрій Пятов / shakhtar.com

Воротар "Шахтаря" Андрій Пятов поділився думками про конкуренцію з київським "Динамо". Андрій підтримав тезу, що відносини клубів потеплішали після початку війни на сході України та окупації Донецька Російською Федерацією.

Пятов в інтерв'ю "Футбол 24" заявив, що футболістів "Шахтаря" гостинно прийняли в Києві.

Гравці "Шахтаря" змушені були покинути свій дім у Донецьку через війну.

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"Нас тут гостинно прийняли. У той момент хлопці навіть пропонували нам свою допомогу – у пошуку квартир чи банальній геолокації. Це згуртовує і показує, що футбол футболом, а ми повинні залишатися людьми", – сказав Андрій.

Також він зазначив, що за ці шість років в обох клубах відбулася зміна покоління.

І в "Динамо", і у нас з’явилися молоді хлопці. Вони разом у юнацьких збірних, там потоваришували. Та й національна збірна об’єднала нас своєю грою. Ми зараз – одне ціле. Успіхи, яких ми досягнули за останні кілька років, з’єднали нас ще міцніше,
– зауважив Пятов.

Втім, Андрій переконаний, що на футбольних полях гравці повинні залишатися суперниками.

"Така суть футболу – це емоції. Потрібно мати спортивну агресію. Просто у нас немає колишнього ажіотажу, немає вболівальників, які були раніше. Війна охолодила той фанатський запал, якого зараз бракує", – додав Пятов.

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  • Після початку війни на сході України "Шахтар" переїхав у Київ. Спершу "гірники" грали домашні матчі у Львові.
  • Згодом домашнім стадіоном для донецького клубу став ОСК "Металіст" у Харкові.
  • "Шахтар" тричі поспіль виграв чемпіонат України і крокує до четвертих золотих медалей.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Динамо Шахтар Футбол
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