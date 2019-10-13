Лідер УХЛ неочікувано програв вдома "Дніпру": відео

12 жовтня в Кременчуці на арені "Айсберг" відбувся центральний матч 9 туру Української хокейної ліги – Парі-Матч. Лідер турнірної таблиці "Кременчук" втретє, в цьому сезоні зіграв з херсонським "Дніпром". У "битві за три очки" перемогу здобули гості.

Кременчук – Дніпро 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

У першому періоді команди обмінялися по одній закинутій шайбі, при тому, що активніше і гостріше виглядали "містяни". Першими відкрили рахунок гості. Олександр Каракулько пройшов один по центру і не зустрічаючи опір, зробив точний кидок. Через пару хвилин Каракулько міг оформляти дубль, але його кидок з передачі Ліпсбергса заблокували захисники.

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На 16 хвилині, господарі змогли вдало реалізувати більшість і Дмитро Сазонов, з подачі Дмитра Орлова, зміг переправити шайбу у ворота.

Переломними моментами зустрічі стали два "нещасних випадки", які сталися в другому періоді з хокеїстами "Кременчука". Спочатку шайбу собі, в буквальному сенсі слова, закидає хокеїст "Кременчука" Іван Савченко. А за три хвилини до кінця тайму Денис Василенков посприяв тому, щоб захисник господарів Всеволод Толстушко під час виносу ключкою запустив шайбу собі в ворота – 1:3.

Заключний період нічим не відрізнявся від перших двох. Господарі майданчика весь час атакували, а гості, вміло захищаючись, проводили швидкі контратаки. Як підсумок – Гліб Бондарук скоротив рахунок до мінімуму, зробивши божевільний сольний прохід зі своєї зони та обіграв на своєму шляху всіх суперників. А за дві хвилини до кінця, херсонцям вдалася швидка контратака, яку точним кидком (після пасу Янишевського) завершив Денис Василенков – 2:4.

Відеоогляд матчу Кременчук – Дніпро

Таким чином, "Дніпро" перериває переможну 8 матчеву серію "містян" та закріплюється на другому місці. А "Кременчук", маючи 24 бали, залишається лідером турнірної таблиці.