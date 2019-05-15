Лідер збірної України перейде у московський клуб, – росЗМІ

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / segodnya.ua

Український півзахисник бельгійського клубу "Генк" Руслан Маліновський з великою долею ймовірності перейде в московський "Спартак".

Як повідомляє російський ресурс "Чемпіонат", на цей момент клуби ведуть переговори про перехід 26-річного півзахисника збірної України з футболу.

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Однак нещодавно Маліновський заявив, що хотів би спробувати свої сили в англійському чемпіонаті.

Також ряд іноземних ЗМІ повідомляли, що Маліновський може стати гравцем італійської "Роми", однак римський клуб начебто передумав купувати українця.

Маліновський виступає у складі "Генка" з 2017 року. У нинішньому сезоні український футболіст взяв участь у 36 матчах чемпіонату Бельгії, забив 13 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

З 2015 року Маліновський виступає за національну команду України. Хавбек провів за збірну 20 матчів і став автором двох голів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський Трансфери
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