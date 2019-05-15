Лідер збірної України перейде у московський клуб, – росЗМІ
Український півзахисник бельгійського клубу "Генк" Руслан Маліновський з великою долею ймовірності перейде в московський "Спартак".
Як повідомляє російський ресурс "Чемпіонат", на цей момент клуби ведуть переговори про перехід 26-річного півзахисника збірної України з футболу.
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Однак нещодавно Маліновський заявив, що хотів би спробувати свої сили в англійському чемпіонаті.
Також ряд іноземних ЗМІ повідомляли, що Маліновський може стати гравцем італійської "Роми", однак римський клуб начебто передумав купувати українця.
Маліновський виступає у складі "Генка" з 2017 року. У нинішньому сезоні український футболіст взяв участь у 36 матчах чемпіонату Бельгії, забив 13 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
З 2015 року Маліновський виступає за національну команду України. Хавбек провів за збірну 20 матчів і став автором двох голів.