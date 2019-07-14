Лідер збірної України прибуде в Мілан для переходу в новий клуб

Півзахисник збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський вирушить увечері 14 липня до Італії.

Українець зустрінеться з керівництвом "Аталанти", щоб завершити свій перехід у клуб з Бергамо, повідомляє офіційний сайт журналіста Альфредо Педулли.

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Зазначається, що напередодні італійці узгодили з бельгійцями трансфер українського футболіста. Вартість переходу сягає 13 мільйонів євро.

Як відомо, клуб з Бергамо намагався придбати Маліновського відразу після закінчення сезону-2018/19, але через деякий час втратив до нього інтерес. Зокрема, причиною була завищена ціна на українця.

"Сампдорія", яка також цікавилася футболістом, все ще розраховує на підписання Маліновського. Однак українець хоче грати в клубі, який виступає в Лізі чемпіонів. "Сампдорія" не пробилася до цього турніру.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.