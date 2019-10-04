Лідер збірної України розповів про своє життя та перспективи в Англії

Футболіст "Вест Хема" та збірної України Андрій Ярмоленко розповів про своє перебування в лондонському клубі.

Ярмоленко зізнався, що щасливий грати в чемпіонаті Англії.

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Відчуваю зараз себе чудово. Футбол дійсно важливий в моєму житті, і я зараз насолоджуюся своїм перебуванням в цьому клубі. Щасливий, коли граю в свій найкращий футбол.



Пеллегріні хороший тренер. Він хоче, щоб ми грали в атакуючий і технічний футбол. Так, ми йдемо п'ятими в чемпіонаті, граємо добре, але чемпіонат тільки-но розпочався. Ми повинні думати про кожен матч,

– цитує слова Ярмоленка офіційний сайт клубу.

Андрій Ярмоленко перебрався з дортмундської "Боруссії" у Вест Хем в серпні 2017 року за 22 мільйони фунтів стерлінгів. У дебютному для себе сезоні в матчі проти "Тоттенхема" отримав травму ахіллового сухожилля і вибув на тривалий термін.

У нинішньому сезоні футболіст відіграв 6 матчів і забив 3 голи. "Вест Хем" 5 жовтня зіграє вдома проти "Крістал Пелас" о 19:30 за київським часом.