Лідер збірної України суттєво подорожчав на трансферному ринку

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкові вартості гравців чемпіонату Італії. Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Маліновський дещо додав у трансферній вартості.

Маліновський подорожчав на 1,5 мільйона євро в порівнянні з 10 червня 2019 року. Тепер він коштує 14 мільйонів замість колишніх 12,5.

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Влітку цього року "Аталанта" заплатила Генку за Маліновського більше 13-ти млн євро, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2024-го.

У сезоні 2019/20 Маліновський провів 18 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 голи та один гольовий пас. У середу, 11 грудня, "Аталанта" з допомогою українця вибила "Шахтар" з Ліги чемпіонів.

Трансферна вартість українського хавбека "Лечче" Євгена Шахова не змінилася – 2 мільйони євро.

Найдорожчі футболісти: Пауло Дибала, Лаутаро Мартінес, Каліду Кулібалі, Кріштіану Роналду, Маттейс де Лігт і Ромелу Лукаку.