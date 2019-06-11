Лідер збірної України U-20 Попов вже зацікавив декілька клубів

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Денис Попов
Денис Попов / 1927.kiev.ua

Український скаут Алекс Великих, який працює в італійському клубі "Кальярі", розповів, що перспективним футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим вже цікавляться деякі клуби.

За інформацією агента, декілька клубів вже зробили "Динамо" пропозиції щодо трансферу футболіста.

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З приводу Попова скажу, що декілька клубів вже зробили по ньому пропозиції. А що може перешкодити, так це мала кількість матчів на дорослому рівні. Як правило, футболісти такої якості вже грають в першій команді. Погляньте на його однолітків з "Аякса". А в нас Попов до 20 років, по-моєму, тільки раз вийшов в основі "Динамо". Таким хлопцям, як Попов, потрібно вже довіряти. Він на юнацькій першості світу показує, що готовий грати на найвищому рівні. Звичайно, помилок не уникнути, але "Аякс" же не боїться ризикувати в Лізі чемпіонів, так чому ми повинні боятися випускати такого хлопця?,
– сказав Великих в інтерв'ю журналу "Футбол", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Денис Попов – 20-річний гравець київського "Динамо", який в цьому сезоні за основну команду "біло-синіх" зіграв тільки один матч. Футболіст є лідером збірної України U-20 на чемпіонаті світу, де встиг забити три голи.

Наразі немає інформації щодо його контракту з "Динамо". Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Попова всього у 20 тисяч євро.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Трансфери
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