Лідерка збірної України з біатлону може пропустити весь сезон: названо причину

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що лідерка української команди Юлія Джима може пропустити наступний сезон.

За словами Бринзака, Джимі потрібно відпочити та підлікуватися.

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"Я думаю, вона пропустить частину або повністю наступний сезон. Їй потрібно морально, психологічно відпочити, підлікуватися. А потім, якщо з'явиться бажання і мотивація, вона повернеться. Ми з нею про це вже говорили.

Це потрібно було зробити ще після Олімпіади, але вона продовжила тренуватися. Тому зараз це потрібно обов'язково зробити. Пропустити два-три місяці, півроку, а, можливо, і цілий сезон. Все буде видно згодом, який у неї буде психологічний настрій, а також динаміка лікування травм. Потрібно пройти профілактику всіх цих проблем.

З ким вона далі буде тренуватися поки що невідомо. Ми про це не говорили. Це їй вирішувати. Коли вона захоче повертатися до тренувань, тоді ми це все обговоримо", – цитує Бринзака XSPORT.

Як відомо, на останній етап Кубка світу з біатлону в норвезький Холменколлен жіноча збірна України вже відправиться без Джими. Спортсменка не уточнила, чому не візьме участь в етапі в Холменколлені. Цілком ймовірно, причиною є проблеми зі спиною.

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