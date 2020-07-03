Ліга чемпіонів 2020/2021: УЄФА опублікував календар матчів – коли зіграє "Шахтар"
УЄФА офіційно опублікував календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Коли "Шахтар" розпочне груповий етап та дата фіналу Ліги чемпіонів – читайте у матеріалі Спорт 24.
Календар Ліги чемпіонів-2020/21 зазнав змін, адже нинішній сезон завершиться тільки 23 серпня. Про це повідомляє УЄФА.
До теми: Ліга чемпіонів 2020/2021: перші клуби гарантували собі участь у груповому етапі
Що змінилося
Кваліфікація, яка повинна була початися 23 червня, стартує 8 серпня, а груповий етап – 20 жовтня.
Жеребкування групового етапу відбудеться 1 жовтня в Афінах (Греція). Плей-офф турніру пройде за звичним графіком.
Донецький "Шахтар" гарантував собі участь у груповому етапі, адже став чемпіоном України.
Всі протистояння у кваліфікації будуть складатися з одного матчу, крім раунду плей-офф, де суперники традиційно зіграють вдома і на виїзді.
Фінал відбудеться на "Олімпійському стадіоні Ататюрка" у Стамбулі, який повинен був приймати вирішальний матч 2020 року.
Не пропустіть: Ліга чемпіонів 2019/2020: УЄФА офіційно назвав дату і місце матчів
Календар Ліги чемпіонів 2020/2021
Кваліфікація
- 08/08/2020 – 11/08/2020 Попередній раунд
- 18/08/2020 – 19/08/2020 Перший відбірковий раунд
- 25/08/2020 – 26/08/2020 Другий відбірковий раунд
- 15/09/2020 – 16/09/2020 Третій відбірковий раунд
- 22/09/2020 – 30/09/2020 Раунд плей-офф
Груповий етап
- 20/10/2020 – 21/10/2020 Тур 1
- 27/10/2020 – 28/10/2020 Тур 2
- 03/11/2020 – 04/11/2020 Тур 3
- 24/11/2020 – 25/11/2020 Тур 4
- 01/12/2020 – 02/12/2020 Тур 5
- 08/12/2020 – 09/12/2020 Тур 6
Плей-офф
- 16/02/2021 – 17/03/2021 1/8 фіналу
- 06/04/2021 – 14/04/2021 Чвертьфінали
- 27/04/2021 – 05/05/2021 Півфінали
- 29/05/2021 Фінал