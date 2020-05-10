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Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу

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Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу
Ліга чемпіонів повертається: визначено дату першого матчу / GETTY IMAGES

Найпрестижніший клубний турнір Європи Ліга чемпіонів відновиться у серпні. Першим матчем, ймовірно, стане повторна зустріч "Ювентуса" та "Ліона" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Президент "Ліона" Жан-Мішель Ола назвав дату проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" та "Ліоном", інформує RMC Sport.

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Матч з "Ювентусом" призначений на 7 серпня, гра пройде в Турині без глядачів,
– сказав Ола RTL.

Раніше повідомлялося, що перенесений через пандемію COVID-19 матч "Ювентус" – "Ліон" може пройти 8 серпня.

Перша гра на полі французів завершилася мінімальною поразкою "Ювентуса" (1:0).

В Італії станом на 10 травня підтверджено 218 268 випадків зараження COVID-19, 30 395 осіб померло.

Зазначимо, що чемпіонат Франції достроково завершений. "Ліон" вперше з 1997 року не зіграє у єврокубках.

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Окрім того, у Франції до кінця літа заборонено проводити футбольні матчі. Таким чином, не відомо, де "Ліон" планує грати домашні матчі, якщо вийде до наступного раунду.

У чвертьфінал уже вийшов французький ПСЖ, який за сумою двох матчів здолав "Боруссію" Дортмунд.

Що відомо про відновлення єврокубків

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ювентус Ліга чемпіонів
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