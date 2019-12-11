Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня

39
Ліга чемпіонів результати 11 грудгя / UEFA

У середу, 11 грудня, були зіграні останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати та відео голів – в матеріалі Спорт24

Динамо (Загреб) – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ольмо, 10 – Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

"Динамо" треба було вигравати у цьому матчі та сподіватися, що "Шахтар" не обіграє вдома "Аталанту". І саме господарі першими забили – відзначився Ольмо.

До слова: Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу

Та ще до перерви Габріель Жезус рахунок зрівняв, а вже по перерві оформив хет-трик. Після чого уступив місце на полі українцю Олександру Зінченку.

Сам матч закінчився перемогою "МанСіті" 4:1. Ще один гол забив Фоден. А "Динамо" закінчило виступ в єврокубках.

Відеоогляд матчу Динамо – Манчестер Сіті

Шахтар – Аталанта 0:3

Голи: Кастань, 66, Пашаліч, 80, Госенс, 90+4
Вилучення: Додо, 77 (Шахтар, друга жовта)

"Шахтарю" достатньо було зіграти внічию. Але "гірники" вдома поступилися "Аталанті" з розгромним рахунком. Тож вони вилетіли до Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Шахтар – Аталанта

22:00

Атлетіко – Локомотив Москва

Баварія – Тоттенгем

Баєр – Ювентус

Брюгге – Реал

Олімпіакос – Црвена Звезда

ПСЖ – Галатасарай

У пожежі в коледжі Одеси загинули 13 осіб: знайшли ще одне тіло
сьогодні
25414
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 22:55 Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
Юрій Семенюк 35
сьогодні 21:58 Ліга чемпіонів: хто з команд вийшов в 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 2769
сьогодні 14:39 Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео
Вісент Луїс 2172
сьогодні 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 1134
сьогодні 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2532
Новини
Більше новин
Залиште відгук