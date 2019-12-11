Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня

У середу, 11 грудня, були зіграні останні матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Їх результати та відео голів – в матеріалі Спорт24

Динамо (Загреб) – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ольмо, 10 – Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

"Динамо" треба було вигравати у цьому матчі та сподіватися, що "Шахтар" не обіграє вдома "Аталанту". І саме господарі першими забили – відзначився Ольмо.

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Та ще до перерви Габріель Жезус рахунок зрівняв, а вже по перерві оформив хет-трик. Після чого уступив місце на полі українцю Олександру Зінченку.

Сам матч закінчився перемогою "МанСіті" 4:1. Ще один гол забив Фоден. А "Динамо" закінчило виступ в єврокубках.

Відеоогляд матчу Динамо – Манчестер Сіті

Шахтар – Аталанта 0:3

Голи: Кастань, 66, Пашаліч, 80, Госенс, 90+4

Вилучення: Додо, 77 (Шахтар, друга жовта)

"Шахтарю" достатньо було зіграти внічию. Але "гірники" вдома поступилися "Аталанті" з розгромним рахунком. Тож вони вилетіли до Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Шахтар – Аталанта

22:00

Атлетіко – Локомотив Москва

Баварія – Тоттенгем

Баєр – Ювентус

Брюгге – Реал

Олімпіакос – Црвена Звезда

ПСЖ – Галатасарай