Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня

У вівторок, 13 серпня, відбуваються усі матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Відтак визначаються команди, які продовжать боротьбу за потрапляння у груповий етап Ліги чемпіонів, а також ті, які вилетіли до Ліги Європи.

Карабах – АПОЕЛ 0:2

Голи: Де Вінченті, 34 (пен.), Матіч, 68

Вилучення: Річард, 90+4 (Карабах)

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Першим учасником плей-офф Ліги чемпіонів став кіпрський АПОЕЛ. Після поразки вдома з рахунком 2:1 кіпріоти зуміли перемогти "Карабах" на виїзді. Гості забили по голу в кожному з таймів, зберегли свої ворота "сухими", чого виявилося достатньо, щоб подолати третій відбірковий етап.

Русенборг – Марібор 3:1

Голи: Содерлунд, 53, Кондрасен, 61, 81 – Пожег, 45+2

Впевнено в наступний раунд пройшов норвезький клуб "Русенборг". "Маленькі тролі" обіграли словенський "Марібор" за сумою двох матчів з рахуноком 6:2.

Динамо – Брюгге 3:3

Голи: Буяльський, 6, Шепелєв, 50, Мехеле, 90+3 (авт.) – Делі, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5

Вилучення: Бурда, 82 (Динамо) – Тау, 84

Утретє поспіль не змогло подолати кваліфікацію "Динамо". Кияни після поразки на виїзді з рахунком 1:0, зіграли проти бельгійців внічию вдома 3:3. "Динамо" продовжить єврокубковий сезон у Лізі Європи.