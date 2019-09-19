"Базель" громить росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи
У четвер, 19 вересня, стартував перший тур групового етапу Ліги Європи. Не обійшлося без розгромних перемо, гольових перестрілок та матчів за участі українців.
Айнтрахт Франкфурт – Арсенал 0:3
Відеоогляд матчу Айнтрахт – Арсенал
АПОЕЛ – Ф91 Дюделанж 3:4
Базель – Краснодар 5:0
Динамо (Київ) – Мальме 1:0
Динамо (Київ) – Мальме відеоогляд матчу
Карабах – Севілья 0:3
Копенгаген – Лугано 1:0
ЛАСК Лінц – Русенборг 1:0
ПСВ – Спортінг 3:2
Ренн – Селтік 1:1
Стандард – Гімарайнш 2:0
Хетафе – Трабзонспор 1:0
ЧФР Клуж – Лаціо 2:1
Джерело: 24 канал
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