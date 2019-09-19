"Базель" громить росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи

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Ліга чемпіонів 2019 - огляд матчів 19.09. 2019 - ЛЧ
Ліга Європи результати матчів 19 вересня

У четвер, 19 вересня, стартував перший тур групового етапу Ліги Європи. Не обійшлося без розгромних перемо, гольових перестрілок та матчів за участі українців.

Айнтрахт Франкфурт – Арсенал 0:3

Відеоогляд матчу Айнтрахт – Арсенал

АПОЕЛ – Ф91 Дюделанж 3:4

Базель – Краснодар 5:0

Динамо (Київ) – Мальме 1:0

Динамо (Київ) – Мальме відеоогляд матчу

Карабах – Севілья 0:3

Копенгаген – Лугано 1:0

ЛАСК Лінц – Русенборг 1:0

ПСВ – Спортінг 3:2

Ренн – Селтік 1:1

Стандард – Гімарайнш 2:0

Хетафе – Трабзонспор 1:0

ЧФР Клуж – Лаціо 2:1

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Динамо ФК Олександрія
Джерело: 24 канал
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