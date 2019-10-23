Ліга чемпіонів: "Челсі" завдав першої поразки "Аяксу", "Лейпциг" переміг "Зеніт" (відео)
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У середу, 23 жовтня, відбулися чергові матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Аякс – Челсі 0:1
Гол: Батшуаї, 86
Аякс – Челсі відеоогляд першого тайму
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РБ Лейпциг – Зеніт 2:1
Голи: Лаймер, 49, Забітцер, 59 – Ракіцький, 25
РБ Лейпциг – Зеніт відеоогляд першого тайму
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