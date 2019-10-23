Ліга чемпіонів: "Челсі" завдав першої поразки "Аяксу", "Лейпциг" переміг "Зеніт" (відео)

35
Ліга чемпіонів 2019 – огляд матчів 23.10.2019 – Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 23 жовтня / twitter.com/chelseafc

У середу, 23 жовтня, відбулися чергові матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Аякс – Челсі 0:1
Гол: Батшуаї, 86

Аякс – Челсі відеоогляд першого тайму

Дивіться також: Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня

РБ Лейпциг – Зеніт 2:1
Голи: Лаймер, 49, Забітцер, 59 – Ракіцький, 25

РБ Лейпциг – Зеніт відеоогляд першого тайму

 

blog_ava
Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територій
сьогодні
4497
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
сьогодні 21:31 "Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського
Михайло Гема 75
Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
22 жовтня 17:50 Заїдьте в геріатричні пансіонати чи спецінтернати – там смертю тхне, – пауерліфтер-чемпіон
Станіслав Безушко 674
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
сьогодні 13:44 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1991
"Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
сьогодні 11:45 "Арена Львів" – це як Mercedes, в якого колеса спущені та двигун не працює, – директор стадіону
Станіслав Безушко 1036
Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
сьогодні 09:27 Директор "Арени Львів" назвав суму оренди стадіону: на матчі збірної вона зростає втричі
Ігор Саджениця 834
Новини
Більше новин
Залиште відгук