Ліга чемпіонів: чого чекати в третьому турі

Після тривалої паузи, пов'язаної з матчами відбору Євро-2020, до вболівальників знову повертається Ліга чемпіонів. Після третього туру команди переступлять екватор групового турніру і можна буде робити більш точні прогнози про те, кого ми побачимо в плей-офф.

Галатасарай – Реал: прогноз

"Реалу" належить постаратися, щоб пройти в 1/8 фіналу. За два матчі мадридці набрали лише одне очко і тепер їдуть виправляти своє положення в гості до "Галатасарая". "Галактікос" громили "левів" в Стамбулі 6:1 у 2013 році. Тоді хет-триком відзначився Роналду, але його вже немає в "Реалі". Аналітики Parimatch, проте, все ж віддають перевагу іспанцям – 56% на перемогу.

До слова: "Реал" зазнав неочікуваної поразки від "Мальорки": відео

Інтер – Боруссія: прогноз

Непроста ситуація й у "Інтера", який відстає від "Боруссії" і "Барселони" на три очки. Зараз італійці гратимуть вдома з дортмундцями, і це непоганий шанс підтягнутися до конкурентів. Але це завдання не з легких, за прогнозами експертів Parimatch у "Інтера" 39% на перемогу проти 34% у "Боруссії" (27% на нічию).

Шахтар – Динамо (Загреб): прогноз

Зустрінеться зі своїм головним конкурентом за вихід в плей-офф і "Шахтар". Гірники вдома прийматимуть загребське "Динамо", яке програло 13 матчів групового етапу Ліги чемпіонів поспіль. У донеччан 58% на перемогу від Parimatch, що досить непогано. Зараз у команд рівна кількість очок і, якщо "Шахтар" зможе вирватися вперед, це істотно підніме йому шанси в боротьбі за місце в 1/8 фіналу.

До слова: "Шахтар" розтрощив "Колос", забивши шість голів: відео

Аякс – Челсі: прогноз

У досить несподіваному для себе статусі аутсайдера поїде в гості до "Аяксу" "Челсі". Аналітики Parimatch дають лондонцям тільки 30% на перемогу (43% у голландців). Англійцям потрібно пам'ятати, що саме "Аякс" в минулому сезоні вибив з турніру "Реал" і "Ювентус", а в цій Лізі чемпіона виборов дві перемоги з рахунком 3:0 над "Ліллем" і "Валенсією".



Прогноз букмекерів на матчі 3-го туру Ліги чемпіонів