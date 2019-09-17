Ліга чемпіонів: найцікавіші протистояння першого ігрового дня

У вівторок, 17 вересня, стартує перший тур групового етапу Ліги чемпіонів. Вже у першому турі відбудуться цікаві топ-протистояння.

Вівторок, 17 вересня.

Перший ігровий день подарує одразу три топ-матчі. Сюди варто віднести матч у Дортмунді, де місцева "Боруссія" прийматиме "Барселону", Мессі потрапив у заявку на цей матч, але чи вийде він на поле – поки невідомо.

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Ще одне цікаве протистояння подарують нам "Наполі" та "Ліверпуль". Італійська команда прагнутиме реваншу. Річ у тім, що обидві команди грали на груповому етапі й минулого сезону. Тоді команди обмінялися домашніми перемогами з рахунком 1:0, але з групи вийшли тільки "мерсисайдці". Вони, як і "Наполі", набрали 9 очок, але забили більше м'ячів. Італійці вилетіли в Лігу Європи, де у чвертьфіналі поступилися "Арсеналу".

Також в цей день зіграють й "Челсі" з "Валенсією". Обидві команди переживають не найкращі часи, але готові у цьому матчі показати все, на що здатні.

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19:55. Інтер – Славія (Прага)

19:55. Ліон – Зеніт

22:00. Аякс – Лілль

22:00. Бенфіка – РБ Лейпциг

22:00. Боруссія (Д) – Барселона

22:00. Зальцбург – Генк

22:00. Наполі – Ліверпуль

22:00. Челсі – Валенсія

Середа, 18 вересня.

У цей день для футбольних вболівальників теж приготовлено чимало цікавого. Особливо для українських. "Шахтар" знову стартує в Лізі чемпіонів. І знову їм у групі випав англійський "Манчестер Сіті", Проти нього і зіграють вдома.

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Цей ігровий день теж подарує матч, в якому одна з команд прагнутиме реваншу. Це гра у Мадриді, де "Атлетіко" прийматиме "Ювентус". У минулому сезоні в 1/8 фіналу іспанці вдома виграли 2:0, але у матчі-відповіді хет-трик Роналдо вивів туринців у чвертьфінал.

Ще одне цікаве сусідство в групі A, де будуть битися ПСЖ та "Реал" вже у першому турі. У позаминулому сезоні вони перетнулися в 1/8 фіналу, де в обох матчах перемогли мадридці із загальним рахунком 5:2.

19:55. Брюгге – Галатасарай

19:55. Олімпіакос (Пірей) – Тоттенгем

22:00. Атлетіко – Ювентус

22:00. Баварія – Црвена Звезда

22:00. Баєр – Локомотив (Москва)

22:00. Динамо (Загреб) – Аталанта

22:00. ПСЖ – Реал (Мадрид)

22:00. Шахтар – Манчестер Сіті