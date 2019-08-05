Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф
У Швейцарії відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У цьому раунді зіграють команди, які подолають третій відбірковий етап. Серед них може бути й київське "Динамо".
У плей-офф кваліфікації зіграють окремо чемпіони своїх країн та інші клуби. Першими вказані команди, які зіграють перший матч вдома.
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"Динамо", якщо пройде "Брюгге" у третьому колі кваліфікації, у раунді плей-офф зіграє проти переможця пари "Базель" – ЛАСК. При цьому перший матч "Динамо" знову зіграє на виїзді.
Матчі відбудуться 20-21 серпня, матчі-відповіді 27-28 серпня.
Шлях чемпіонів:
Динамо (Загреб) / Ференцварош – Марібор / Русенборг
ЧФР / Селтік – Славія
Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген
АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс
Шлях представників ліги:
Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо (Київ)
Істанбул / Олімпіакос – Краснодар / Порту
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