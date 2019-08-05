Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф

104 Читать новость на русском
Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф
Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф / Фото з відкритих джерел

У Швейцарії відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У цьому раунді зіграють команди, які подолають третій відбірковий етап. Серед них може бути й київське "Динамо".

У плей-офф кваліфікації зіграють окремо чемпіони своїх країн та інші клуби. Першими вказані команди, які зіграють перший матч вдома.

Читайте також: Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ

"Динамо", якщо пройде "Брюгге" у третьому колі кваліфікації, у раунді плей-офф зіграє проти переможця пари "Базель" – ЛАСК. При цьому перший матч "Динамо" знову зіграє на виїзді.

Матчі відбудуться 20-21 серпня, матчі-відповіді 27-28 серпня.

Шлях чемпіонів:

Динамо (Загреб) / Ференцварош – Марібор / Русенборг

ЧФР / Селтік – Славія

Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген

АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс

Шлях представників ліги:

Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо (Київ)

Істанбул / Олімпіакос – Краснодар / Порту

blog_ava
ЦВК провела перерахунок голосів на скандальному окрузі №50
сьогодні
14491
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
сьогодні 09:03 Обраний від "Слуги народу" спортсмен Жан Беленюк потрапив у скандал через пост в Instagram
9220
Трансфери команд УПЛ: онлайн
4 серпня 06:01 Трансфери команд УПЛ: онлайн
11443
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4 серпня 18:30 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6463
"Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
4 серпня 22:10 "Зоря" не зуміла вдома обіграти "Дніпро-1": відео
430
"Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями: відео
4 серпня 19:03 "Колос" переміг на виїзді "Олімпік" у матчі з трьома вилученнями: відео
560
Новини
Більше новин
Залиште відгук