Ліга чемпіонів: результати жеребкування раунду плей-офф

У Швейцарії відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. У цьому раунді зіграють команди, які подолають третій відбірковий етап. Серед них може бути й київське "Динамо".

У плей-офф кваліфікації зіграють окремо чемпіони своїх країн та інші клуби. Першими вказані команди, які зіграють перший матч вдома.

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"Динамо", якщо пройде "Брюгге" у третьому колі кваліфікації, у раунді плей-офф зіграє проти переможця пари "Базель" – ЛАСК. При цьому перший матч "Динамо" знову зіграє на виїзді.

Матчі відбудуться 20-21 серпня, матчі-відповіді 27-28 серпня.

Шлях чемпіонів:

Динамо (Загреб) / Ференцварош – Марібор / Русенборг

ЧФР / Селтік – Славія

Янг Бойз – Црвена Звезда / Копенгаген

АПОЕЛ / Карабах – ПАОК / Аякс

Шлях представників ліги:

Базель / ЛАСК – Брюгге / Динамо (Київ)

Істанбул / Олімпіакос – Краснодар / Порту