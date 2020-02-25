Ліга чемпіонів: розклади перед плей-офф 25-26 лютого

25 і 26 лютого пройде друга половина матчів плей-офф Ліги чемпіонів. На цій стадії в турнірі залишились найсильніші команди, тому кожна пара гідна особливої уваги.

Взяти, наприклад, матч "Челсі" – "Баварія". Дві попередні зустрічі команд припали на фінали Ліги чемпіонів (2012 рік) і Суперкубка УЄФА (2013 рік). В обох випадках переможця визначали в серії післяматчевих пенальті. Спочатку сильнішим виявився "Челсі", а через рік вже "Баварія". Зараз, на думку аналітиків Parimatch, в кращій формі перебувають мюнхенці, навіть в гостьовому матчі у них цілих 49% на перемогу.

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Приблизно такий самий розклад і в матчі "Наполі" – "Барселона", де Parimatch дає каталонцям 45% на перемогу. Раніше команди в єврокубках не перетиналися. Але при цьому статистика свідчить не на користь "Барселони". По-перше, іспанці програли італійцям два попередніх двоматчевих протистояння, по-друге, в 16 останніх гостьових матчах Ліги чемпіонів у "Барселони" тільки шість перемог (шість нічиїх і чотири поразки). Правда, і у "Наполі" з іспанцями теж не все гладко. У чотирьох останніх двоматчевих протистояннях з іспанськими клубами команда поступилася.

Відмінні шанси на перемогу в гостьовому матчі і у "Ювентуса": 53% на те, що туринці повернуться додому з перемогою. Обидва рази, коли "Ліон" приймав "Стару синьйору" у себе вдома, він програвав 0:1. Більш того, "Ліон" взагалі ніколи не перемагав "Ювентус" і програв шість з останніх семи протистоянь 1/8 фіналу.

Сама ж непередбачувана пара цієї стадії плей-офф "Реал" – "Манчестер Сіті". Parimatch дає кожній команді по 37% на перемогу і 26% на нічию. Минулого разу команди зустрічалися в півфіналі, і тоді за два матчі був забитий лише один м'яч, який і вивів мадридців у фінал. Також багато буде залежати від того, який настрій зараз у британців. Загроза дискваліфікації з Ліги чемпіонів на два сезони може сильно підкосити команду.