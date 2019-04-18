"Айнтрахт" у драматичному матчі вибив "Бенфіку" з Ліги Європи, "Челсі" здолав "Славію": відео

Завершилися усі матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи. Лондонський "Челсі" впевнено переміг чеську "Славію", а "Валенсія" в іспанському дербі здолала "Вільярреал".

До півфіналу зуміли пробитися англійський "Арсенал", який за сумою двох матчів здолав "Наполі", а також німецький "Айнтрахт".

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Наполі – Арсенал 0:1

Голи: Ляказетт, 36

"Арсенал" виграв у першому матчі 2:0, відтак перед "Наполі" стояло надзвичайно складне завдання. Кепськими справами неаполітанців стали в середині тайму, оскільки відмінний гол забив Ляказетт. Італійцям, щоб пройти у наступний раунд потрібно було забивати чотири голи й вони з цим завдання не впоралися.

Челсі – Славія 4:3

Голи: Педро, 5, 27, Делі, 10 (авт.), Жиру, 17 – Соучек, 26, Шевчик, 51, 55

"Челсі" після складної перемоги в "Чехії" здолав "Славію" і на своєму полі. Уже в першому таймі "сині" майже остаточно вирішили питання виходу до наступного раунду. Лондонці забили чотири голи. Однак по перерві чехи несподівано відзначилися двічі й повернули інтригу. Гостям, щоб пройти до наступного раунду потрібно було забивати ще двічі, проте "аристократи" цього не допустили.

Валенсія – Вільярреал 2:0

Голи: Латорре, 13, Парехо, 54

В іспанському дербі "Валенсія" зробила заявку на вихід в 1/2 фіналу ще в першій грі, де перемогла 3:1. На рідній "Местальї" команда Марселіно не дала "жовтій субмарині" шансів повірити в успіх. "Кажани" впевнено перемогли 2:0.

Айнтрахт – Бенфіка 2:0

Голи: Костіч, 37, Роде, 67

Одним із матчів, де була найбільша інтрига, відбувався у Німеччині. "Айнтрахт" приймав "Бенфіку" після поразки 4:2 в Португалії. У першому таймі німцям вдалося відіграти один гол завдяки Костічу. Проте серб забив з офсайда, який лінійний арбітр не зафіксував. По перерві господарі забили ще один гол, який дозволив їм вийти до наступного раунду.

Таким чином, у півфіналі "Арсенал" зіграє проти "Валенсії", а "Челсі" з "Айнтрахтом".

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