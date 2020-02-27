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Ліга Європи: хто вийшов в 1/8 фіналу

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Ліга Європи учасники 1/8 фіналу / UEFA

У середу, 26 лютого, відбувся перший повторний поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи. Визначився перший учасник 1/8 фіналу Ліги Європи, який продовжить боротьбу за трофей.

Шотландський "Рейнджерс" за сумою двох матчів здолав португальську "Брагу". Таким чином, "рейнджери" першими вийшли до наступного раунду.

Варте уваги: Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу

Інші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться у четвер, 27 лютого. Свій матч зіграє і донецький "Шахтар".

Єдиний представник України побореться з "Бенфікою" за вихід у наступний раунд.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 28 лютого.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
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