Ліга Європи: хто вийшов в 1/8 фіналу
У середу, 26 лютого, відбувся перший повторний поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи. Визначився перший учасник 1/8 фіналу Ліги Європи, який продовжить боротьбу за трофей.
Шотландський "Рейнджерс" за сумою двох матчів здолав португальську "Брагу". Таким чином, "рейнджери" першими вийшли до наступного раунду.
Варте уваги: Ліга Європи: розклад матчів 1/16 фіналу
Інші поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться у четвер, 27 лютого. Свій матч зіграє і донецький "Шахтар".
Єдиний представник України побореться з "Бенфікою" за вихід у наступний раунд.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 28 лютого.
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