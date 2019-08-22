Ліга Європи: результати всіх матчів 22 серпня

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Ліга Європи 2019 огляд і результати матчів 22 серпня
Ліга Європи: результати всіх матчів 22 серпня / Фото з відкритих джерел

У четвер, 22-го червня, відбулися перші матчі фіналу кваліфікації Ліги Європи. Перший крок до групового етапу Ліги Європи зробили "Астана" та "Арарат-Вірменія".

Астана – БАТЕ 3:0
Голи: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сігурьонссон, 52 (пен.)

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Арарат-Вірменія – Дюделандж 2:1
Голи: Ліма, 22, Антонов, 90+3 – Покар, 68

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи
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