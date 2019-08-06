Ліга Європи: результати матчів 6 серпня

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Ліга Європи 2019 – огляд матчів 08.08.2019 – ЛЕ
Ліга Європи результати матчів 6-8 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Арарат-Вірменія" – "Сабуртало" 1:2
Голи: Кобялко, 31 – Алтунашвілі, 72, Кенія, 76

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У столиці Вірменії першими забили господарі. Росіянин Антон Кобялко забив після пасу Гузя на 31-й хвилині. Та в другому таймі "Сабуртало" перевернув усе з ніг на голову за 4 хвилини. Спочатку Сандро Алтунашвілі зрівняв рахунок, а потім екс-хавбек Карпат Лєван Кенія вирвав перемогу для чемпіонів Грузії.

"Рига" – ГІК 1:1
Голи: Білінскі, 81 – Вайрюнен, 7

ФК "Рига" в домашньому матчі не зумів обіграти ГІК. Зазначимо, що українські легіонери латвійської команди отримали ігровий час. Нападник Роман Дебелко вийшов в стартовому складі "Риги", але був замінений на 61-й хвилині на Каміля Білінскі. Півзахисник В'ячеслав Шарпар починав матч на лавці запасних і з'явився на полі у другому таймі. На 76-й хвилині він замінив Томіслава Сарича.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту ФК Маріуполь ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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