Ліга Європи: результати матчів 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"Арарат-Вірменія" – "Сабуртало" 1:2

Голи: Кобялко, 31 – Алтунашвілі, 72, Кенія, 76

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У столиці Вірменії першими забили господарі. Росіянин Антон Кобялко забив після пасу Гузя на 31-й хвилині. Та в другому таймі "Сабуртало" перевернув усе з ніг на голову за 4 хвилини. Спочатку Сандро Алтунашвілі зрівняв рахунок, а потім екс-хавбек Карпат Лєван Кенія вирвав перемогу для чемпіонів Грузії.

"Рига" – ГІК 1:1

Голи: Білінскі, 81 – Вайрюнен, 7

ФК "Рига" в домашньому матчі не зумів обіграти ГІК. Зазначимо, що українські легіонери латвійської команди отримали ігровий час. Нападник Роман Дебелко вийшов в стартовому складі "Риги", але був замінений на 61-й хвилині на Каміля Білінскі. Півзахисник В'ячеслав Шарпар починав матч на лавці запасних і з'явився на полі у другому таймі. На 76-й хвилині він замінив Томіслава Сарича.