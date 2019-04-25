Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі
Ліга чемпіонів у 2024 році може значно змінити свій вигляд. Топ-клуби Європи хочуть її реформи.
Президент Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі надіслав лист членам організації щодо можливої реформи у Лізі чемпіонів. Він хоче розширити роль ЛЧ після 2024 року. Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер.
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У запропонованих змінах йдеться, що замість кваліфікації в єврокубок через чемпіонати своїх країн буде введена європейська система піраміди футболу – з вильотом і підвищенням в класі між дивізіонами, вищим з яких стане Ліга чемпіонів.
Ще перед тим ECA запропонувала змінити формат, коли 24 з 32 учасників турніру, які вийдуть в плей-офф, гарантують собі участь в наступному розіграші. Відтак від національних чемпіонатів будуть розігруватися всього 8 путівок в груповий етап.
Також замість восьми груп по чотири команди запропоновано чотири групи по вісім команд. Таким чином, команди проведуть по 14 матчів в групі та зможуть заробити більше грошей.
Хто така Асоціація європейських клубів (ECA) Єдиний незалежний орган, що безпосередньо представляє інтереси футбольних клубів на європейському рівні. ЕСА існує для захисту і просування інтересів європейського клубного футболу. Її метою є створення нової, демократичнішій моделі управління, яка по-справжньому відображає провідну роль клубів у футболі.