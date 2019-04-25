Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі

187 Читать новость на русском
Ліга чемпіонів може змінитися
Ліга чемпіонів може змінитися

Ліга чемпіонів у 2024 році може значно змінити свій вигляд. Топ-клуби Європи хочуть її реформи.

Президент Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі надіслав лист членам організації щодо можливої реформи у Лізі чемпіонів. Він хоче розширити роль ЛЧ після 2024 року. Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер.

Читайте також: Гравець збірної України потрапив у команду тижня FIFA 19

У запропонованих змінах йдеться, що замість кваліфікації в єврокубок через чемпіонати своїх країн буде введена європейська система піраміди футболу – з вильотом і підвищенням в класі між дивізіонами, вищим з яких стане Ліга чемпіонів.

Ще перед тим ECA запропонувала змінити формат, коли 24 з 32 учасників турніру, які вийдуть в плей-офф, гарантують собі участь в наступному розіграші. Відтак від національних чемпіонатів будуть розігруватися всього 8 путівок в груповий етап.

Також замість восьми груп по чотири команди запропоновано чотири групи по вісім команд. Таким чином, команди проведуть по 14 матчів в групі та зможуть заробити більше грошей.

Хто така Асоціація європейських клубів (ECA) Єдиний незалежний орган, що безпосередньо представляє інтереси футбольних клубів на європейському рівні. ЕСА існує для захисту і просування інтересів європейського клубного футболу. Її метою є створення нової, демократичнішій моделі управління, яка по-справжньому відображає провідну роль клубів у футболі.

blog_ava
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні
94607
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
сьогодні 17:28 На нас, гірськолижників, не звертають уваги. Не отримала підтримки навіть перед Олімпіадою
Станіслав Безушко 57
Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі
сьогодні 17:00 Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі
185
Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
сьогодні 14:53 Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
239
"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
24 квітня 21:57 "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
274
"Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
24 квітня 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
670
Новини
Більше новин
Залиште відгук