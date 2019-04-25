Лігу чемпіонів можуть радикально змінити після 2024 року: деталі

Ліга чемпіонів у 2024 році може значно змінити свій вигляд. Топ-клуби Європи хочуть її реформи.

Президент Асоціації європейських клубів (ЕСА) Андреа Аньєллі надіслав лист членам організації щодо можливої реформи у Лізі чемпіонів. Він хоче розширити роль ЛЧ після 2024 року. Про це повідомляє журналіст Мартін Циглер.

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У запропонованих змінах йдеться, що замість кваліфікації в єврокубок через чемпіонати своїх країн буде введена європейська система піраміди футболу – з вильотом і підвищенням в класі між дивізіонами, вищим з яких стане Ліга чемпіонів.

Letter from Juventus and ECA chairman Agnelli to all ECA clubs confirms desire for a European pyramid with promotion and relegation in Champions League after 2024 instead of direct qualification from domestic leagues: pic.twitter.com/syhxKrYwMy — Martyn Ziegler (@martynziegler) 25 квітня 2019 р.

Ще перед тим ECA запропонувала змінити формат, коли 24 з 32 учасників турніру, які вийдуть в плей-офф, гарантують собі участь в наступному розіграші. Відтак від національних чемпіонатів будуть розігруватися всього 8 путівок в груповий етап.

Також замість восьми груп по чотири команди запропоновано чотири групи по вісім команд. Таким чином, команди проведуть по 14 матчів в групі та зможуть заробити більше грошей.

Хто така Асоціація європейських клубів (ECA) Єдиний незалежний орган, що безпосередньо представляє інтереси футбольних клубів на європейському рівні. ЕСА існує для захисту і просування інтересів європейського клубного футболу. Її метою є створення нової, демократичнішій моделі управління, яка по-справжньому відображає провідну роль клубів у футболі.