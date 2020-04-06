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Лікар футбольного клубу "Реймс" здійснив самогубство через коронавірус

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ЛІкар Бернар Гонсалес здійснив самогубство через коронавірус / stade-de-reims.com

Лікар футбольного клубу "Реймс" Бернар Гонсалес здійснив самогубство. Він залишив передсмертну записку, в якій серед причин такого кроку назвав інфекцію коронавірусом.

60-літній лікар перед тим здав тест на коронавірус, який підтвердив у нього інфекцію. Вірус був виявлений і в його дружини, тож вони обоє перебували на самоізоляції. Однак в неділю, 5 квітня, Бернар Гонсалес здійснив самогубство, пише Le Parisien.

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Видання зазначає, що медик залишив докладний лист, де саме наявність COVID-19 в нього назвав причиною суїциду.

Смерть Бернара Гонсалеса підтвердили й у футбольному клубі "Реймс", де він 20 років працював головним лікарем. При цьому виявилося, що в клубі багато хто не знав про виявлений в нього коронавірус. 

  • Станом на 6 квітня у світі зафіксовано понад 1,27 мільйона випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померло 69,5 тисяч осіб.
  • Франція на п'ятому місці у світі за кількістю інфікованих – понад 92 тисячі. Померли від небезпечного вірусу 8078 осіб.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Самогубство Новини Спорту Спорт Футбол
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