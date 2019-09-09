Ліс посеред стадіону: навіщо на арені в Австрії висадили дерева

Швейцарський художник Клаус Літтманн створив екологічну інсталяцію, висадивши на полі стадіону справжній ліс.

Для перевтілення він обрав 30-тисячний стадіон "Вертерзее-Штадіоні" в австрійському місті Клагенфурт.

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Що відомо про інсталяцію? Реалізувати це творіння митця надихнула однойменна картина австрійського художника Макса Пайнтнера.



Картина Макса Пайнтнера "Нескінченне тяжіння природи"

Цим малюнком Пайтнер мав на меті показати, що через вирубку лісів дерева стануть таким рідкісним видовищем, що аби на них подивитись доведеться купувати квиток, як на футбольний матч.

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Приїхати подивитись на виставку під назвою "Нескінченне тяжіння природи" можна до 27 жовтня. Перші відвідувачі виставки уже діляться враженнями у соцмережах.

На цей час місцева команда "Аустрія", яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Австрії, гратиме домашні матчі на невеликому стадіоні поруч, який може вмістити всього 2 тисячі глядачів.