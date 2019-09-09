Ліс посеред стадіону: навіщо на арені в Австрії висадили дерева

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Ліс висадили на полі стадіону в Австрії
Ліс висадили на полі стадіону в Австрії / Derstandard

Швейцарський художник Клаус Літтманн створив екологічну інсталяцію, висадивши на полі стадіону справжній ліс.

Для перевтілення він обрав 30-тисячний стадіон "Вертерзее-Штадіоні" в австрійському місті Клагенфурт.

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Що відомо про інсталяцію? Реалізувати це творіння митця надихнула однойменна картина австрійського художника Макса Пайнтнера.

Макс Пайнтнер картина ліс стадіон
Картина Макса Пайнтнера "Нескінченне тяжіння природи"

Цим малюнком Пайтнер мав на меті показати, що через вирубку лісів дерева стануть таким рідкісним видовищем, що аби на них подивитись доведеться купувати квиток, як на футбольний матч.

Дерева висадили посеред поля стадіону в Австрії: дивіться фото

 

 

Приїхати подивитись на виставку під назвою "Нескінченне тяжіння природи" можна до 27 жовтня. Перші відвідувачі виставки уже діляться враженнями у соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#forforest #klagenfurt #art #kärntenisleians

Допис, поширений Name (@dirtylaundry193)

На цей час місцева команда "Аустрія", яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Австрії, гратиме домашні матчі на невеликому стадіоні поруч, який може вмістити всього 2 тисячі глядачів.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Новини нерухомості Екологія Мистецтво Новини нерухомості світу
Джерело: 24 канал
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