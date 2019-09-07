Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації Євро-2020

У п'ятому турі групи B кваліфікації Євро-2020 збірна України поміряється силами з Литвою. Поєдинок відбудеться у Вільнюсі у суботу, 7-го вересня.

Литва – Україна. Головне

Що: матч кваліфікації Євро-2020

Де: стадіон ЛФФ

Коли: субота, 7 вересня, 19:00

Трансляція: канали "Україна" та "Футбол", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV, сайт Спорт24.

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Перед матчем

Збірна України впевнено крокує до групового етапу Євро-2020. Перемога у двох наступних поєдинках проти Литви може забезпечити підопічним Андрія Шевченка пряму перепустку на континентальну першість. Завадити собі зіграти на Євро-2020 можуть тільки самі футболісти.

Якщо до попередніх матчів "синьо-жовті" підходили не у всеозброєнні, то тепер Шевченко може розраховувати на всіх ключових виконавців. За винятком Мар’яна Шведа, який зазнав травми під час підготовки до гри.

Повернулися до команди лідери атаки Андрій Ярмоленко та Марлос. Перший відновився від складної травми й зіграв за "Вест Хем" декілька матчів у чемпіонаті Англії. Ярмоленко спокійно може вийте в стартовому складі замість Віктора Циганкова, який демонструє бліду гру на старті сезону.

Приємні проблеми в Шевченка на лівому фланзі оборони, де місце в старті можуть посісти Віталій Миколенко, Едуард Соболь та Микола Матвієнко. Відкритим залишається питання щодо Євгена Коноплянки. "Десятка" збірної України не зіграв на клубному рівні жодного матчу в новому сезоні.

Що там у Литви

У Литви кардинально протилежна ситуація. На старті відбіркового циклу литовці зіграли три поєдинки й зуміли набрати тільки одне очко. Литва вирвала нічию в Люксембурга. В останній грі майбутні суперники України зазнали нищівної поразки в Сербії.

Цілком помітно, що Литва проходить етап перебудови. Після провальної Ліги націй 51-річний Вальдас Урбонас на тренерському містку змінив Едгараса Янкаускаса. Відтак, у перших матчах новий тренер шукав оптимальний склад. Литва грала за різних схем, неорганізовано й місцями недисципліновано.

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Головною втратою прибалтів перед поєдинком є Арвідас Новіковас. Він зазнав ушкодження, тому не потрапив до заявки команди на гру проти України. Нападник польської "Легії" встиг забити за збірну у відборі 2 голи.

Очікування

Виїзні матчі завжди нелегко даються збірній України. Проте підопічні Шевченка повинні перебувати в хорошій формі. Чемпіонат України стартував понад місяць тому. Окрім того, над "синьо-жовтими" не "висітиме" ще один офіційний матч, адже після гри у Литві українці зіграють спаринг проти Нігерії.

Можна згадати, який яскравий матч "синьо-жовті" провели із Сербією і, як вистраждали три очки в протистоянні зі збірною Люксембургу.

Збірна України повинна користатися сприятливим календарем. Перемога у двох іграх з Литвою практично гарантує участь на Євро-2020.