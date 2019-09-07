Литва – Україна: де дивитися онлайн матч Євро-2020

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Литва – Україна: де дивитися онлайн матч 07.09.2019 – Євро 2020
Литва – Україна: де дивитися онлайн матч Євро-2020 / GETTY IMAGES

Збірні України та Литви зустрінуться 7-го вересня у рамках кваліфікації чемпіонату Європи з футболу. Поєдинок в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому й буде показано матч Литва – Україна в прямому ефірі.

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Також поєдинок в Україні покаже телеканал ТРК "Україна". Початок трансляції гри у Вільнюсі о 18:50. Поєдинок Литва – Україна розпочнеться о 19:00.

На телеканалі "Футбол 1" матчу Литва – Україна передуватиме програма "Головна команда". У ній запрошені експерти оцінять шанси команд здобути перемогу.

Дивитися онлайн Литва – Україна можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Збірна України у чотирьох матчах відбіркового етапу набрала 10 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю. Литва з одним балом в активі серед аутсайдерів.

Детальніше про збірну Литви – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020 Формула-1
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