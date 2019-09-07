Литва – Україна: Зінченко та Марлос забивають за українців (відео)

У матчі між збірними Литви та України у відборі на Євро-2020, українці вийшли вперед вже у дебюті зустрічі. А згодом забили і другий гол.

На 7-й хвилині зустрічі Марлос віддав пас на Зінченка. Яремчук був в офсайді, але не Олександр. І поки литовці сигналізували про положення поза грою, Зінченко чітко реалізував момент.

До слова: Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Відео голу Зінченка у ворота збірної Литви

На 27-й хвилині забив сам Марлос. півзахисник відібрав м'яч у суперника, хитнув захисника (там в епізоді допоміг Яремчук, який відвернув увагу гравців), а після того на ривку увійшов до штрафного майданчика та пробив у кут воріт.

Відео голу Марлоса у ворота збірної Литви