Литва – Україна: Зінченко та Марлос забивають за українців (відео)

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Литва – Україна: огляд і відео голів матчу 7 вересня 2019
Литва – Україна відео голів / УАФ

У матчі між збірними Литви та України у відборі на Євро-2020, українці вийшли вперед вже у дебюті зустрічі. А згодом забили і другий гол.

На 7-й хвилині зустрічі Марлос віддав пас на Зінченка. Яремчук був в офсайді, але не Олександр. І поки литовці сигналізували про положення поза грою, Зінченко чітко реалізував момент.

До слова: Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Відео голу Зінченка у ворота збірної Литви

На 27-й хвилині забив сам Марлос. півзахисник відібрав м'яч у суперника, хитнув захисника (там в епізоді допоміг Яремчук, який відвернув увагу гравців), а після того на ривку увійшов до штрафного майданчика та пробив у кут воріт.

Відео голу Марлоса у ворота збірної Литви

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Литва – Україна Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 канал
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