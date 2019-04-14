"Ліверпуль" переміг "Челсі" та повернувся на перше місце у чемпіонаті Англії: відео голів

"Ліверпуль", який бореться за чемпіонство в Англії, зобов'язаний був перемагати, щоб піднятися на перше місце. Однак "мерсисайдцям" протистояв непростий "Челсі".

Ліверпуль – Челсі 2:0

Голи: Мане, 51, Салах, 53

"Ліверпуль" гостріше розпочав цей матч – вже у дебюті поєдинку удару завдавав Салах. Однак точно в руки воротарю "Челсі". Після цього команди грали в тактичний футбол, однак без моментів. Лише у середині першого тайму Азар завдав прицільного удару по воротах "Ліверпуля" – Аллісон був на місці.

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За "Челсі" міг забивати й Вілліан. Однак удару бразильця забракло влучності. На це гості відповіли ударом Мане – теж мимо воріт.

Все у матчі вирішилося у проміжку трьох хвилин. На 51-ій хвилині рахунок у зустрічі відкрив Мане. Сенегалець замкнув навіс з флангу. А вже за дві хвилини Салах подвоїв перевагу своєї команди. Він завдав потужного удару у верхній дальній кут воріт – Кепа до м'яча не дотягнувся.

"Челсі" мало не одразу міг скоротити відставання у рахунку. Але Азар не зумів забити гол – на заваді стала стійка воріт.

Матч також відзначився травмами у складі обох команд. Ще у першому таймі поле покинув захисник "Челсі" Рюдігер. У "Ліверпуля" травму отримав Хендерсон.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Челсі

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"Ліверпуль" переміг та знову піднявся на перше місце в АПЛ. Команда Юргена Клоппа випереджає "Манчестер Сіті" на два очки. Однак в останніх ще є матч у запасі. "Челсі" ж опустився на четверте місце.