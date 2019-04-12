Ліверпуль – Челсі: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Англії
У неділю, 14 квітня, на "Енфілд Роуд" відбудеться топ-матч чемпіонату Англії – "Ліверпуль" прийматиме "Челсі". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цій зустрічі.
Прогноз на матч Ліверпуль – Челсі
Серед тижня обидві команди зіграли матчі єврокубків. Правда "Ліверпуль" обіграв "Порту" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ще у вівторок, 9 квітня, у той час як "Челсі" заледве переміг "Славію" у Лізі Європи. Так ще й матч відбувся у четвер, 11 квітня. Тож у лондонців менше часу на підготовку до гри.
А ось і відео, як "Челсі" вирвав перемогу над "Славією" у Лізі Європи завдяки голу наприкінці матчу
Відтак букмекери прогнозують, що "Ліверпуль" здобуде перемогу над "Челсі". На користь "мерсисайдців" говорить і той факт, що команда не програла жодного домашнього матчу у чемпіонаті Англії – 14 перемог та 2 нічиї. При цьому чотири з них – поспіль. Але й "Челсі" зараз має серію із чотирьох перемог поспіль.
Та якщо "Ліверпуль" бореться за чемпіонство, то "Челсі" – лише за третє місце.
Прогноз William Hill
Їх експерти прогнозують перемогу "Ліверпуля" з коефіцієнтом 1,65. на те, що у цьому матчі переможе "Челсі" – 5,25. нічия у матчі – 3,90.
Читайте також: Півзахисник "Челсі" потрапив у аварію п'яним за кермом
Цікавим у цьому матчі є й протистояння гравців, які можуть забити гол. Та й тут у гравців "Ліверпуля" більше шансів. Одразу шість футболістів "червоних" мають кращий коефіцієнт, аніж Еден Азар з "Челсі". на нього приймають з коефіцієнтом 3,00. На Мохамеда Салаха та Садьо Мане – по 2,05. Гол Роберто Фірміно – 2,40, Дівока Оріджі – 2,60, Даніеля Старріджа чи Джердана Шакірі – по 2,75.
Прогноз PariMatch
У цій букмекерській конторі перемогу "Ліверпуля" оцінили коефіцієнтом 1,66. Перемога "Челсі" оцінена в 5,20. На те, що команди зіграють внічию – 4,10.
Тут теж очікують, що футболісти порадують глядачів забитими голами. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,0" – 1,37, у той час як на "тотал матчу менше 2,0" – 3,10.
Неприємна ситуація: "Челсі" вкотре жорстко покарав власних фанів – вони скандували "Салах терорист"
Прогноз "Фаворит спорт"
Перемога "Ліверпуля" їх експертами оцінена в 1,66. Натомість перемога "Челсі" – 5,25. нічия – 3,95.
При цьому їх експерти прогнозують, що у матчі буде як мінімум три голи. Ставка "тотал матчу більше 2,5" – 1,78. Водночас "тотал матчу менше 2,5" – 2,05.
Матч "Ліверпуль" – "Челсі" відбудеться у неділю, 14 квітня. Початок зустрічі о 18:30. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.