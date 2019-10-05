Ліверпуль – Лестер: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Ліверпуль" після матчу Ліги чемпіонів зіграє у чемпіонаті Англії". В гості до "червоних" завітає "Лестер". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Нагадаємо, "Ліверпуль" йде без поразок в чемпіонаті – шість перемог у шести матчах. "Лестер" має лише одну поразку і зараз йде на третьому місці в АПЛ.

До слова: "Ліверпуль" з великими труднощами переміг "Зальцбург" у матчі з 7 голами: відео

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Матч "Ліверпуль" – "Лестер" відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок матчу о 17:00

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Лестер