Ліверпуль – Лестер: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Ліверпуль – Лестер: дивитися онлайн матч 5 жовтня 2019 – чемпіонат Англії
Ліверпуль – Лестер онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Ліверпуль" після матчу Ліги чемпіонів зіграє у чемпіонаті Англії". В гості до "червоних" завітає "Лестер". Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Нагадаємо, "Ліверпуль" йде без поразок в чемпіонаті – шість перемог у шести матчах.  "Лестер" має лише одну поразку і зараз йде на третьому місці в АПЛ.

До слова: "Ліверпуль" з великими труднощами переміг "Зальцбург" у матчі з 7 голами: відео

Трансляція матчу "Ліверпуль" – "Лестер" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Матч "Ліверпуль" – "Лестер" відбудеться у суботу, 5 жовтня. Початок матчу о 17:00

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Лестер

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль
Джерело: 24 канал
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