Ліверпуль – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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Ліверпуль – Манчестер Сіті: дивитися онлайн матч 10.11.2019

У неділю, 10 листопада, "Ліверпуль" на власному полі приймає "Манчестер Сіті", Онлайн-трансляція матчу - на сайті Спорт24.

"Ліверпуль" йде на першому місці в чемпіонаті Англії. "Манчестер Сіті" – його головний переслідувач. Саме ці команди минулого сезону і розіграли чемпіонство. Пощастило "містянам". Тож "червоні" прагнуть реваншу. І перемога у цьому матчі з можливістю відірватися від суперника – хороша нагода.

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Поки "Ліверпуль" у цьому сезоні без поразок, лише один раз зігравши внічию. Команда випереджає "МанСіті" на шість очок. Тож у випадку перемоги ця різниця зросте до 9 очок.

При цьому якщо "Манчестер Сіті" програє, то команда опуститься одразу на четверте місце. "Лестер" та "Челсі" вже зіграли свої матчі у цьому турі та перемогли. Відтак вони поки випереджають "містян" на одне набране очко і відстають на п'ять від "Ліверпуля".

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок матчу о 18:30. 

Трансляція матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Ліверпуль Манчестер Сіті
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