Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на Суперкубок Англії

"Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" 4-го серпня відкриють футбольний сезон в Англії. Запеклі суперники зустрінуться у битві за Суперкубок. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу.

Ліверпуль – Манчестер Сіті: прогноз на матч

У минулому сезоні чемпіонату Англії саме протистояння між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" вирішило долю нагород АПЛ. "Містяни" перемогли вдома, відтак не дозволили "мерсисайдцям" відірватися у турнірій таблиці. У підсумку "Манчестер Сіті" здобув три титули, а "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів.

У трансферне вікно обидва клуби пули пасивні. "Манчестер Сіті" придбав тільки Родрі з "Атлетіко". "Ліверпуль" підсилився декількома молодими гравцями. Відтак, склади обох клубів не зазнали серйозних змін, тому вболівальники мають всі шанси побачити якісний футбол.

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Фаворитом протистояння, яке відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі", є "Манчестер Сіті". Перемогу підопічних Пепа Гвардіоли в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 1,91. Звитяга команди німецького тренера Юргена Клоппа оцінена коефіцієнтом 4. Нічийний результат в основний час – 3,75.

Коефіцієнт на те, що "Манчестер Сіті" виграє Суперкубок Англії – 1,52. Якщо ж "Ліверпуль" виграє турнір – 2,55. Коефіцієнт на те, що обидва клуби заб'ють в основний час – 1,64.

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Остання гра між грандами англійського футболу завершилася важкою перемогою "містян" з рахунком 2:1. Коефіцієнт на те, що знову буде зафіксовано такий результат – 8,5. Також у минулому сезоні клуби розійшлися миром 0:0. Коефіцієнт на такий рахунок в основний час – 13,5.

"Ліверпуль" востаннє переміг "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів у 2018 році на стадіоні "Етіхад" з рахунком 2:1. Букмекери дають на перемогу "мерсисайдців" з таким рахунком коефіцієнт 12,5.

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Найкращими бомбардирами "Манчестер Сіті" є аргентинець Кун Агуеро та Рахім Стерлінг. Коефіцієнт на гол Серхіо в будь-який час – 2,1. Гол англійця Рахіма Стерлінга букмекери оцінили коефіцієнтом 2,3.

У "Ліверпуля" головною загрозою в нападі є Мохамед Салах та Роберто Фірміно. Гол єгиптянина букмекери оцінили коефіцієнтом 2,8. Якщо ж відзначиться бразилець, який влітку виграв Копа Америка, – 3,1.

Матч "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті" відбудеться у неділю, 4-го серпня. Початок гри о 17:00. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.