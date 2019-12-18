"Ліверпуль" програв "Астон Віллі" в Кубку Ліги, пропустивши чотири голи в першому таймі: відео

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"Ліверпуль" програв "Астон Віллі" / liverpoolfc.com

Англійський "Ліверпуль" потрапив у доволі непросте становище. Команді випало провести два матчі менше, аніж за 24 години. При цьому на різних континентах.

Перший матч команда провела у чвертьфіналі кубку Ліги на виїзді проти "Астон Вілли" у вівторок, 17 грудня. А вже 18 грудня на команду очікує матч проти "Монтеррей" у півфіналі Клубного чемпіонату світу в Катарі. 

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Тож на матч проти "Астон Вілли" відправилася молодь. Середній вік футболістів, які вийшли на поле – 19 років та 182 дні. Там не було нікого старше 22 років.

Однак молодь нічого не зуміла протиставити "Астон Віллі". Хоча матч вийшов доволі бойовим, ще у першому таймі "мерсисайдці" пропустили чотири рази. Забивали Хуріхейн та двічі Коджія. Ще один гол у власні ворота забив Бойс. У другому таймі вже у компенсований арбітром час Веслі забив п'ятий гол у матчі.

Відеоогляд матчу Астон Вілла – Ліверпуль

Варто відзначити, що це не вперше "Ліверпуль" пропускає п'ять голів у матчі Кубку ліги в цьому сезоні. У попередній стадії "мерсисайдці" стільки ж пропустили від "Арсеналу". Однак тоді зіграло чимало гравців з основи – Гомес,Мілнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Кейта та Орігі. Сам матч закінчився внічию 5:5, а "Ліверпуль" виграв лише у серії пенальті.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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