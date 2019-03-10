"Ліверпуль" пропустив сухий лист у матчі з "Бернлі": відео

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Воротар "Ліверпуля" Алісон
Воротар "Ліверпуля" Алісон / twitter.com/fantasyiteam

"Ліверпуль" у рамках 30-го туру чемпіонату Англії проти "Бернлі" пропустив курйозний гол після кутового.

Уже на стартових хвилинах гості зуміли заробити стандартне положення біля воріт "Ліверпуля", яке завершилося дивовижним голом.

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Півзахисник "Бернлі" Елі Вествуд виконав удар з кутового й м'яч залетів у дальній кут воріт Алісона Бекера.

Зважаючи на те, що жоден футболіст не торкнувся до м'яча, то Вествуду вдалося забити гол, який у футболі називають сухим листом.

Зазначимо, що "Ліверпуль" вже встиг не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Голи забили Фірміно та Мане.

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Теги: Спорт ФК Ліверпуль Футбол
Джерело: 24 Канал
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