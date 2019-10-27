Ліверпуль – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Центральний матч 10-го туру АПЛ – гра між "Ліверпулем" та "Тоттенхемом". Їх протистояння відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок о 18:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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"Ліверпуль" у випадку перемоги може продовжити свою серію без поразок у чемпіонаті Англії. У цьому сезоні в АПЛ команда лише один раз зіграла внічию – у попередньому турі в матчі проти "Манчестер Юнайтед".

Натомість "Тоттенхем" грають не надто вдало у цьому сезоні – за дев'ять турів по три перемоги, нічиї та поразки. Тож команда поки у середині турнірної таблиці, а відставання від першого "Ліверпуля" складає вже 13 очок.

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Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Тоттенхем