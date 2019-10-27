Ліверпуль – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

47 Читать новость на русском
Ліверпуль – Тоттенхем: дивитися онлайн матч 27 жовтня 2019
Ліверпуль – Тоттенхем онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

Центральний матч 10-го туру АПЛ – гра між "Ліверпулем" та "Тоттенхемом". Їх протистояння відбудеться в неділю, 27 жовтня. Початок о 18:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

 

Читайте також: Ліверпуль – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Ліверпуль" у випадку перемоги може продовжити свою серію без поразок у чемпіонаті Англії. У цьому сезоні в АПЛ команда лише один раз зіграла внічию – у попередньому турі в матчі  проти "Манчестер Юнайтед".

Натомість "Тоттенхем" грають не надто вдало у цьому сезоні – за дев'ять турів по три перемоги, нічиї та поразки. Тож команда поки у середині турнірної таблиці, а відставання від першого "Ліверпуля" складає вже 13 очок.

Трансляція матчу "Ліверпуль" – "Тоттенхем" доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Тоттенхем

 

 

blog_ava
Які дії підготував Зеленський щодо Золотого: чергова заява добровольців
сьогодні
4130
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту ФК Ліверпуль Тоттенхем Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
сьогодні 17:21 Федерер виграв 103 титул у кар'єрі
Михайло Гема 143
Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
сьогодні 14:42 Джош Тейлор у видовищному поєдинку переміг Прогрейса й виграв Кубок Алі: відео
Юрій Семенюк 509
Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
сьогодні 13:35 Німецький воротар Цилер відправив у нокаут суперника, який забив рятівний гол: відео
Юрій Семенюк 2108
Дерек Чісора виграв чемпіонський пояс та кинув виклик Усику: відео
сьогодні 11:41 Дерек Чісора виграв чемпіонський пояс та кинув виклик Усику: відео
Юрій Семенюк 5712
"Олімпік" у божевільному матчі з 5 голами переміг "Дніпро-1": відео
26 жовтня 18:54 "Олімпік" у божевільному матчі з 5 голами переміг "Дніпро-1": відео
Михайло Гема 1731
Новини
Більше новин
Залиште відгук