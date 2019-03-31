"Ліверпуль" обіграв "Тоттенхем" завдяки курйозному автоголу на останній хвилині зустрічі: відео

"Ліверпуль" продовжує гонитву за чемпіонством. Цього разу на "Енфілд Роуд" до них завітав третій "Тоттенхем". Обом командам треба було перемагати – "Ліверпулю" щоб обійти "Манчестер Сіті", а "Тоттенхему" – щоб вберегти третє місце від зазіхань "Манчестер Юнайтед".

Ліверпуль – Тоттенхем 2:1

Голи: Фірміно, 16, Алдервейрелд, 90+1 (авт.) – Лукас Моура, 70

Матч видався доволі нервовим. Обидві команди чимало помилялися попереду. Невпевнено грали і обидва воротарі. Та скористатися помилкою стражів воріт не вдавалося. Аж поки на 16-ій хвилині Робертсон не навісив у штрафний майданчик. Якраз туди, де перебував Фірміно. Бразилець опинився без опіки та переправив м’яч у ворота суперників.

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Моменти як легко виникали біля обох воріт, так і з такою ж легкістю марнувалися.

Те саме було й у другому таймі – гравці частіше пробивали повз рамку воріт, аніж у площину. Навіть гол "Тоттенхема" вийшов дещо курйозним. Гаррі Кейн перевів м’яч на правий фланг атаки. Звідти Кіран Тріпп'єр скидав на партнера. Пробивати мав би Крістіан Еріксен, але в нього м’яч злетів з ноги, відлетівши до Лукаса Моури. Останній і зрівняв рахунок матчу.

Пропущений гол краще вплинув на гостей. Після цього вони мали як мінімум дві нагоди, щоб вийти вперед. Особливо небезпечно, коли "шпори" виходили два на одного. Але Мусса Сіссоко відправив м’яч вище воріт.

Поплатилися за це вони вже у доданий арбітром час. Після подачі з кутового м’яч таки вдалося вернути у штрафний майданчик, туди, де перебував Салах. Він пробив головою. Не надто вдало. Але ще гірше зіграв у воротах Льоріс. Замість того, щоб впіймати м’яч, він відбив його. А той, влучивши у Алдервейрелда, закотився під голкіпером у ворота.

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"Ліверпуль" перемагає та знову піднімається на перше місце, випереджаючи "Манчестер Сіті" на два очки. Однак в останніх ще матч в запасі. Натомість "Тоттенхем" тепер має однакову кількість очок з МЮ – по 61. 60 очок та гру в запасі має "Арсенал".