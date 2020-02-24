Ліверпуль – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У понеділок, 24 лютого, "Ліверпуль" приймає "Вест Хем" в рамках 27 туру англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24. Початок зустрічі – о 22:00.

Закриє 27-й тур англійської Прем'єр-ліги матч між "Ліверпулем" і "Вест Хемом". Підопічним Юргена Клоппа потрібно лише п'ять перемог, щоб офіційно оформити чемпіонський титул. Гра проти "молотобійців" повинна стати легкою прогулянкою для "червоних", враховуючи ігрову форму гостей.

Читайте також: Травма Ярмоленка – у "Вест Хемі" розповіли, коли повернеться українець

Зміна головного тренера особливо не допомогла "Вест Хему": справи при Девіді Мойєсі йдуть не кращим чином, а клуб знаходиться в зоні вильоту. Правда до 17-го рядка лише один пункт, а в матчі з Ліверпулем "молотобійцям" не світить нічого доброго.

Як і раніше не доступний Андрій Ярмоленко – він хоч і приступив до тренувань, але не готовий грати. У "Ліверпуля" одна серйозна втрата – Джордан Хендерсон пропустить як мінімум три тижні, тому також не доступний на майбутню гру.

Ліверпуль – Вест Хем: онлайн-трансляція