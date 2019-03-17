"Ліверпуль" вимучив перемогу в поєдинку з аутсайдером АПЛ
"Ліверпуль" повертається на вершину – підопічні Юргена Клопа вимучили перемогу в поєдинку з аутсайдером Прем'єр-ліги "Фулхемом".
Садіо Мане відкрив рахунок, але по перерві Райян Бабель підловив оборону і голкіпера гостей та відновив рівновагу.
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Героєм "Ліверпуля" став Джеймс Мілнер. Хавбек реалізував пенальті – 1:2.
Червоні здобули надзвичайно важливі три очки. Тепер саме "Ліверпуль" – лідер АПЛ. "Манчестер Сіті" відстає на два бали, але має ще матч у запасі. Кривдник "Динамо" "Челсі" несподівано програв "Евертону" і втратив шанс покращити свої позиції у боротьбі за топ-4.
Місця у зоні Ліги Чемпіонів на разі посідають "Тоттенхем" і "Арсенал".
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