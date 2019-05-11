Ліверпуль – Вулверхемптон: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Ліверпуль" зберігає шанси на перемогу у чемпіонаті Англії. Але для цього треба самим вигравати у "Вулверхемптона" та надіятися, що "Манчестер Сіті" у паралельному матчі не обіграє "Брайтон". Обидва матчі відбудуться у неділю, 12 травня. Букмекери оцінили шанси "Ліверпуля" на домашню перемогу.

Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Вулверхемптон"

"Вулверхемптон" в першому колі поступився "Ліверпулю" (0:2), але доставив команді Юргена Клоппа чимало клопоту. Пізніше "вовки" взяли реванш, обігравши "червоних" в Кубку Англії (2:1). Правда, в тому пам'ятному поєдинку "Ліверпуль" став перед ними, м'яко кажучи, не в найсильнішому складі.

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Прогноз William Hill

Їх експерти оцінили перемогу "Ліверпуля" коефіцієнтом 1,27. На те, що переможе "Вулверхемптон" – 12,00. Нічия у матчі – 5,80.

Букмекери очікують, що у матчі буде мінімум три голи. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,5" – 1,57, у той час як "тотал матчу менше 2,5" – 2,30.

Що стосується забитих голів, то найбільше шансів відзначитись у двох гравців "Ліверпуля" – Мохамеда Салаха і Садіо Мане – по 1,85. У "вовків" може відзначитися Рауль Хіменес – коефіцієнт 4 на його звитягу.

Прогноз PariMatch

Букмекери цієї контори виставили коефіцієнт у 11 на перемогу " Вулверхемптону". Перемога "Ліверпуля" – 1,26. Нічия – теж 5,80.

Експерти більше очікують у матчі, що забє гол лише одна команда – 1,80 на це. На те, що відзначаться обидві – 2,01.

Щодо авторів голів, то у Садіо Мане коефіцієнт 2,15, Мохамеда Салаха – 1,80. Гол Рауля Хіменеса – теж 4.

Прогноз Marathon bet

Перемога "Ліверпуля" має найвищий коефіцієнт – 1,30. Перемога " Вулверхемптону" – 11. Нічия – 6,15.

Матч АПЛ "Ліверпуль" – "Вулверхемптон" відбудеться у неділю, 12 травня. Початок зустрічі – о 17:00. Відео голів та огляд матчу читайте на сайті Спорт 24.

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