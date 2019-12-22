Лижі зупинилися і я обличчям полетів вперед, – біатлоніст Підручний про фатальне падіння

Єдиним українцем, який виступив у масстарті на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі, став Дмитро Підручний. Однак українець виступив вкрай невдало.

У підсумку Підручний фінішував лише 23-ім. Все через падіння ще на першому колі. У біатлоніста відкріпилося кріплення лиж, а самі вони були пошкоджені. Тож він витратив час, щоб привести себе до норми.

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"Важко сказати, що саме сталося на першому колі. На спуску почав упиратися в іншого біатлоніста, зробив крок вліво та потрапив на свіжий сніг. Мене просто кинуло вперед – лижі зупинилися і я обличчям полетів. Ще наїхав на мене австрієць, підштовхнув – просто вже нічого зробити не зміг і понісся вперед. Упав, зверху в голову гвинтівка дала, повидирало кріплення лиж. Не зрозумів, що сталося, поки знайшов лижі, надів – не знаю скільки часу втратив там, але, думаю, чимало. Плюс перебив дихання, відразу почало все боліти – спина, руки. Гонка пішла не так, як треба", – прокоментував цю ситуацію Дмитро Підручний.

До честі Дмитра слід сказати, що перші два вогневі рубежі він подолав чисто. На першій стійці українець не закрив одну мішень. Після кола штрафу Дмитро вийшов на дистанцію 22-м.

Ще один промах Дмитро допустив на другій стійці та не зміг поборотися за потрапляння у топ-20. Підручний посів 23-е місце.

"Бігти було дуже важко. Намагався на стрільбі відпрацювати, але, на жаль, допустив ці два промахи на стійці. Звичайно, краще, ніж перед тим відпрацював на вогневих, але важко вже було зібратися після падіння і продовжити гонку", – зазначив Підручний.