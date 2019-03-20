Лобановський не виграв нічого за межами України, – Луческу розлютила висока позиція українця

Колишній тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу не надто задоволений тим, що українець Валерій Лобановський потрапив у топ-10 найкращих клубних тренерів Європи за версією видання France Football. Сам румун опинився лише на 41-ій позиції.

У рейтингу від France Football Валерій Лобановський зайняв шосте місце.

"У цьому списку є кілька тренерів зі Східної Європи. Я дуже здивований позицією Лобановського, адже у нього абсолютно не було ніяких результатів за межами України. Очолювати цей рейтинг має Ковач (Штефан Ковач – румунський тренер, – прим. Спорт24). Якщо ви заглянете на інші сайти, наприклад сайт УЄФА, то побачите, що я займаю друге місце щодо кількості трофеїв", – були перші слова Луческу у коментарі виданню Telekom Sport.

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Одразу після цього інше румунське видання – Gazeta Sporturilor – опублікувало матеріал про здобутки Валерія Лобановського. У статті зазначається, що Лобановський і справді нічого не виграв за межами України – в ОАЕ та Кувейті. Однак саме він вічі привів "Динамо" до перемоги у Кубку Кубків, а також здобув з киянами Суперкубок УЄФА.

Мірча Луческу 12 років очолював донецький "Шахтар" – з 2004 до 2016 року. З "гірниками" румун виграв 8 чемпіонств, 6 Кубків України та Кубок УЄФА 2009 року. 24 травня 2016 року очолив російський "Зеніт". Та вже через рік через незадовільні результати був звільнений. Після цього 2 серпня очолив збірну Туреччини. У першому матчі на новій посаді програв у Києві збірній Україні у матчі кваліфікації ЧС-2018. Через незадовільні результати у матчах Ліги націй 11 лютого 2019 року Луческу було звільнено з посади наставника збірної Туреччини. Останній матч під керівництвом румунського спеціаліста Туреччина провела проти України 20 листопада 2018 року. Спочатку матч мав відбутися у Дніпрі, але на прохання Луческу гру перенесли до Туреччини. Матч закінчився з рахунком 0:0.