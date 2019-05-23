Ломаченка визнали найкращим серед титулованих боксерів: фото

Статистичний портал CompuBox визнав українського боксера Василя Ломаченка найкращим, порівнявши з двома відомими боксерами.

Портал CompuBox порівняв чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО) з чемпіоном WBO в напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) і чемпіоном IBF в найлегшій вазі японцем Наоя Іноуе (18-0, 16 КО).

Читайте також: Офіційно: бокс не буде виключений з програми Олімпійських ігор

Українець лідирує за всіма оборонними показниками: відсоток точності ударів суперника, відсоток точних сильних ударів суперника, кількість точних ударів суперника за раунд. Японець лідирує за всіма атакувальними показниками, крім відсотка точних сильних ударів, де кращим є Кроуфорд.

За сумою всіх показників найкращим є Ломаченко, який випередив японця Іноуе на 2 бали.

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко битиметься проти Люка Кемпбелла. Бій за звання чемпіона світу за версією WBC відбудеться 31 серпня у Лондоні. Свій останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу.