Ломаченко – Кролла: опубліковано офіційне промо-відео бою

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Ломаченко – Кролла промо бою
Ломаченко – Кролла промо бою

Промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василем Ломаченком та обов'язковим претендентом на його титул британцем Ентоні Кроллою.

Бій Ломаченка – Кролла відбудеться в ніч з 12 на 13 квітня в Стейплс центрі (Staples Center) в Лос-Анджелесі. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBO в легкій вазі, якими володіє українець.

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Промо-відео бою Ломаченко – Кролла

Хто такий Ентоні Кролла?32-річний боксер з Манчестера. Відомий під прізвиськом Million Dollar. Почав професійну кар'єру у 2006 році й відтоді провів на рингу 43 бої. У 34 з них Кролла відсвяткував перемогу (13 нокаутом) і ще три завершилися внічию. У 2015-2016 році володів чемпіонським поясом WBA, який він віддав Хорхе Лінаресу. Потім був реванш, в якому британець знову програв. Після цього виграв ще три бої та знову став претендентом на чемпіонський пояс.

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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кролла Василь Ломаченко
Джерело: 24 Канал
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