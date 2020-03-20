Ломаченко – Лопес: з'явилася нова дата поєдинку

Пандемія коронавірусу внесла корективи у плани компанії Top Rank, яка 30 травня повинна провести боксерський бій Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Глава промоутерської компанії Боб Арум заявив, що бій, ймовірно, перенесуть.

У коментарі ESPN Боб Арум заявив, що не знає, коли відбудеться поєдинок між Ломаченком та Лопесом.

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Я не геній, у мене немає відповідей. Я не збираюся нести якусь нісенітницю. Я нічого не можу відповісти, оскільки не знаю, коли відбудеться бій. Я не збираюся говорити щось тільки заради того, щоб втішити уболівальників,

– сказав Арум.

Він додав, що Top Rank може перенести бій на червень. "Але хіба хтось знає, що буде в червні? А що нам робити з травнем? Ми не знаємо", – сказав промоутер.

"Запланувати бій і сказати спортсменам, щоб вони почали підготовку до бою у травні – це непродуктивно, адже ми нічого не знаємо. Ми лише дрібна деталь у цілому колесі", – резюмував промоутер.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

Top Rank все ще не оголосила про бій офіційно. Однак Ломаченко та Лопес неодноразово підтверджували, що зустрінуться 30 травня у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

Ймовірно, на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Адже Ломаченко вже став чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та WBO. Останній титул IBF належить Лопесу.

Та нещодавно Боб Арум заявив, що бій, можливо, доведеться перенести. Через невизначеність долі поєдинку Ломаченко навіть повернувся додому.

В андеркарті цього бою хотів у ринг вийти Олександр Гвоздик. Проте українець скасував свої плани через коронавірус.

Станом на 20 березня у США кількість заражених коронавірусом перетнула позначку у 13 тисяч осіб. Число жертв коронавірусу у США досягло 200 осіб.

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