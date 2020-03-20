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Ломаченко – Лопес: з'явилася нова дата поєдинку

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Василь Ломаченко / Top Rank

Пандемія коронавірусу внесла корективи у плани компанії Top Rank, яка 30 травня повинна провести боксерський бій Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Глава промоутерської компанії Боб Арум заявив, що бій, ймовірно, перенесуть.

У коментарі ESPN Боб Арум заявив, що не знає, коли відбудеться поєдинок між Ломаченком та Лопесом.

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Я не геній, у мене немає відповідей. Я не збираюся нести якусь нісенітницю. Я нічого не можу відповісти, оскільки не знаю, коли відбудеться бій. Я не збираюся говорити щось тільки заради того, щоб втішити уболівальників,
– сказав Арум.

Він додав, що Top Rank може перенести бій на червень. "Але хіба хтось знає, що буде в червні? А що нам робити з травнем? Ми не знаємо", – сказав промоутер.

"Запланувати бій і сказати спортсменам, щоб вони почали підготовку до бою у травні – це непродуктивно, адже ми нічого не знаємо. Ми лише дрібна деталь у цілому колесі", – резюмував промоутер.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?

  • Top Rank все ще не оголосила про бій офіційно. Однак Ломаченко та Лопес неодноразово підтверджували, що зустрінуться 30 травня у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".
  • Ймовірно, на кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Адже Ломаченко вже став чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та WBO. Останній титул IBF належить Лопесу.
  • Та нещодавно Боб Арум заявив, що бій, можливо, доведеться перенести. Через невизначеність долі поєдинку Ломаченко навіть повернувся додому.
  • В андеркарті цього бою хотів у ринг вийти Олександр Гвоздик. Проте українець скасував свої плани через коронавірус.
  • Станом на 20 березня у США кількість заражених коронавірусом перетнула позначку у 13 тисяч осіб. Число жертв коронавірусу у США досягло 200 осіб.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Спорт Бокс
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