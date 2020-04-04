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Ломаченко буде допомагати росіянину готуватися до поєдинку проти Мейвезера

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Анатолій Ломаченко / Cоцмережі

Батько чемпіона WBA, WBO і франчайзингового чемпіона WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко може стати тренером чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова на можливий бій з Флойдом Мейвезером.

Про це повідомив батько Хабіба – Абдулманап Нурмагомедов.

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З Мейвезером ми готові 11 раундів боксувати, але дайте нам шанс побитися 1 раунд за правилами ММА. Ми не з ММА починаємо, якщо ми виживемо – дайте нам один раунд. Бажання провести бій є.

Моє завдання працювати над цим. З Анатолієм Ломаченком. Це найкращий дует син-батько в боксі. Я хочу прийти до послуг боксера і працювати разом. У нас є з ним усна домовленість,
– сказав Абдулманап.

  • Хабіб Нурмагомедов повинен був битися з Тоні Фергюсоном 18 квітня в рамках турніру UFC 249, однак через коронавірус росіянин заявив про скасування двобою.
  • Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.
  • За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко MMA Змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов Бокс
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